رياضة | جروس ينافس بلماضي في القائمة النهائية لأفضل مدرب في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس ينافس بلماضي في القائمة النهائية لأفضل مدرب في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية من المدربين المرشحة للحصول على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2019. وشهدت القائمة تواجد السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك والحالي لأهلي جدة السعودي. وضمت القائمة 5 مدربين هم :- أليو سيسيه "السنغال" - كريستيان جروس "الزمالك" - جمال بلماضي "الجزائر" - نعيم شعباني "الترجي التونسي" - نيكولاس ديبويس "مدغشقر".

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