رياضة | صلاح وماني و3 جزائريين ضمن قائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح وماني و3 جزائريين ضمن قائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" النقاب عن القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

وأعلن الكاف عن قائمة تضم عشرة لاعبين، على أن يتم إختيار الأفضل بينهم في يناير المقبل.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي

1- أندريه أونانا - الكاميرون - أياكس أمستردام الهولندي

2- يوسف البلايلي - الجزائر - أهلي جدة السعودي

3- ساديو ماني - السنغال - ليفربول الإنجليزي

4- حكيم زياش - المغرب - أياكس أمستردام الهولندي

5- أوديون إيجالو - نيجيريا - شنغهاي شينوا الصيني

6- كاليدو كوليبالي - السنغال - نابولي الإيطالي

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7- بيير إيمريك أوباميانج - الجابون - أرسنال الإنجليزي

8- إسماعيل بن ناصر - الجزائر - ميلان الإيطالي

9- رياض محرز - الجزائر - مانشستر سيتي الإنجليزي

10- محمد صلاح - مصر - ليفربول الإنجليزي

ويقام الحفل في مدينة الغردقة في مصر، وذلك يوم 7 يناير من العام المقبل 2020.

وسيشهد الحفل توزيع جوائز أفضل مدرب وأفضل فريق وأفضل منتخب، بالإضافة لجائزة أفضل لاعب داخل القارة.

وكان النجم المصري محمد صلاح هو صاحب الجائزة للعام الماضي 2018.

وسيلاقي صلاح منافسة شرسة من زميله في ليفربول ساديو ماني، والجزائري رياض محرز بطل أفريقا مع منتخب محاربي الصحراء.

ويمتلك الثنائي الأسطوري يايا توريه وصامويل إيتو الرقم القياسي في مرات الحصول على الجائزة، برصيد 4 مرات لكل منهما.