رياضة | عاجل.. نجم الزمالك في في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم الزمالك في في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا داخل القارة. وشهدت القائمة المكونة من ٥ لاعبين تواجد طارق حامد لاعب وسط الزمالك، والذي نجح في قيادة الفريق الأبيض للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" النسخة الماضية. وضمت القائمة النهائية كلًا :- أنيس بدري "الترجي التونسي" - لابا كودجا "العين الإماراتي" - طه ياسين الخنيسي "الترجي التونسي" - طارق حامد "الزمالك" - يوسف بيلايلي "أهلي جدة السعودي".



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