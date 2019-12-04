رياضة | رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من يهاجم نجله أمير مرتضى وذلك خلال اللقاء الذي ظهر فيه مع باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق عقب توليه المهمة بشكل رسمي.

وظهر مرتضى منصور في فيديو نشره على اليوتيوب مع كارتيرون مؤكدًا أن إنجازات الخواجة تتحدث عن نفسها بدليل أنه فاز بدوري أبطال إفريقيا ووصل مع الأهلي إلى المباراة النهائية وخسرها لعدم وجود لاعبين مميزين.

وأضاف مرتضى: "عندما تم عرض كارتيرون علينا لم نفكر لحظة وتعاقدنا معه ولم ندرس أسماء أخرى مثلما قيل عن مفاوضاتنا مع فينجادا.. لمسة كارتيرون مع الأهلي كانت واضحة وللعلم الأهلي فاز على الشرقية في الكأس بسبب إرهاق لاعبي المنافس وليس لإمكانيات الفريق ولاعبيه".

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وتأتي تصريحات مرتضى منصور رغم أنه كان قد وصف المدرب بالفاشل عندما كان مدربًا للأهلي.

وتابع: "من يقول إن لاعبي الزمالك يكرهون أمير مرتضى منصور أقول لهم سلملي على أمك يا أبوراسين.. أمير ضابط شرطة محترم إنما انت ولا حاجة".

وواصل مرتضى: "ميتشو رحل بسبب لاعبي الزمالك فلم أرغب في رحيله وإنما ما كتبه اللاعبون على فيس بوك بعد الخسارة من مازيمبي هو سبب إقالته فلا يجوز أن يتحكم اللاعبون في المدربين والإدارة.