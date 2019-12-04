اونلاين | kora live.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشرkooora goal

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر kora live.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشرkooora goal والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق توتنهام ضيفًا على مانشستر يونايتد اليوم على ملعب "أولد ترافورد"، في قمة مباريات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام فى التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وستشهد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام عودة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ملعب "أولد ترافورد"، لكن هذه المرة مدربًا لنادي توتنهام، بعدما سبق وأن تمت إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018.

ومنذ تولي مورينيو تدريب توتنهام، حقق توتنهام الفوز في المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن، حيث حقق انتصارين في الدوري والثالث في دوري ابطال اوروبا.

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ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

معرفة موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : حفيظ دراجي

الساعة : 9:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:30 مساء بتوقيت السعودية