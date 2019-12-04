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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني 2020 والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بالتعاون مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر، عن مواعيد المباريات والملعب الذي سيستضيفها.
وتستضيف السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد، في شهر يناير المقبل، وبمشاركة 4 فرق، هي برشلونة، فالنسيا، أتلتيكو مدريد وريال مدريد.
وأقيمت قرعة الدور نصف النهائي بمقر الاتحاد الإسباني نوفمبر الماضي، وأسفرت القرعة عن مواجهتين، الأولى بين ريال مدريد وفالنسيا، والثانية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.
وجاءت موعد المباريات كالتالي:
1- ريال مدريد وفالنسيا يوم 8 يناير في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك عبد الله.
2- برشلونة وأتلتيكو مدريد يوم 9 يناير في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك عبد الله.
بينما المباراة النهائية ستقام بين الفائزين بمباراتي نصف النهائي يوم 12 يناير في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الملك عبد الله.
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