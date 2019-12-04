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شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يعلن القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل إفريقيا والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، عن المرشجين لأفضل لاعب داخل القارة الإفريقية لعام 2019.
وكان كاف قد أعلن في وقت سابق عن القائمة الأولية والتي ضمت 20 لاعبًا للمنافسة على جائزة أفضل لاعب داخل القارة.
وتستضيف مصر حفل كاف لاختيار الأفضل في القارة الإفريقية هذا العام في مدينة الغردقة، والمقرر إقامتها 7 يناير من العام المقبل.
وضمت القائمة كلا من:
1- أنيس البدري، لاعب الترجي ومنتخب تونس.
2- لابا كودجو، لاعب نهضة بركان المغربي السابق والعين الإماراتي ومنتخب توجو.
3- طارق حامد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر.
4- طه ياسين الخنيسي، لاعب الترجي ومنتخب تونس.
5- يوسف البلايلي، لاعب الترجي السابق وأهلي جدة الحالي ومنتخب الجزائر.
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