شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة النهائية لأفضل لاعب شاب في إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 ديسمبر 2019 كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية لأفضل لاعب شاب في إفريقيا لعام 2019.

وتسضيف مصر حفل جوائر الأفضل في إفريقيا هذا العام، والتي تقام في مدينة الغردقة، يوم السابع من يناير من العام المقبل. وضمت القائمة كلاً من: Advertisements أشرف حكيمي المغربي ولاعب بورسيا دورتموند الألماني. كريبين دياتا السنغالي لاعب كلوب بروج. موسى جنيبو المالي، لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي. صموئيل تشوكويزي النيجيري، لاعب فياريال الإسباني. فيكتور أوسيمين النيجيري، لاعب ليل الفرنسي.

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