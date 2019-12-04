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شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي مرشحاً لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا، عم العام 2019.
وأعلن الكاف عن القائمة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، حيث نشر أسماء خمس مدربين مرشحين للجائزة.
وتصدرت أسماء المرشحين، مدرب نادي أهلي جدة السعودي والزمالك المصري السابق، السويسري كريستيان جروس، الذي فاز بلقب كأس الكونفدرالية الافريقية مع الزمالك عام 2019.
وجاءت أسماء المدربين المرشحين للجائزة كما يلي.
1- نيكولا ديبوي - مدرب مدغشقر
2- جمال بلماضي - مدرب الجزائر
3- معين شعباني - مدرب الترجي التونسي.
4- أليو سيسيه - مدرب السنغال
5- كريستيان جروس مدرب أهلي جدة السعودي.
وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني الحالي لمنتخب السعودية، ومدرب منتخب المغرب السابق، قد حصد الجائزة في العام الماضي 2018.
وسيقام الحفل بمدينة الغردقة في مصر، وذلك في يوم 7 يناير عام 2020.
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