شكرا لقرائتكم اتحاد الطائرة يكشف خطة التحضير لتصفيات أمم إفريقيا المؤهلة للأولمبياد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد ظهر اليوم الأربعاء ، المؤتمر الصحفى لاتحاد الكرة الطائرة لكشف خطة الاتحاد فى هذه الفترة استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر في شهر يناير القادم والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وحضر المؤتمر كلا من ، أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد و شريف الشمرلى مدير فنى المنتخبات القومية و جابر عبد العاطى المسئول عن اللجنة الفنية و الحكم الدولى نصر شعبان البرازيلى جيدو المدير الفنى للمنتخب الأول.

ومن جانبه قال عبد الدايم أن المنتخب الأول مر بظروف صعبة من إخفاقات على الصعيد الأفريقى و الدولى بسبب عدم تجديد الدماء فى المرحلة الماضية ، مشيرا إلى إنه تم تدعيمه ب 7 عناصر شابة ، واستعرض عبد الدايم خلال المؤتمر نتائج المنتخبات منذ قدوم اللجنة المؤقتة مرورا بحصول منتخب الناشئين على المركز الرابع فى بطولة العالم فى تونس ، مشيرا إلى أن وزارة الشباب و الرياضة و اللجنة الأولمبية قدمت كل الدعم خلال هذه المرحلة و ساهما فى نجاح تنظيم مصر لبطولة العالم للناشئات التى أقيمت فى اسماعيلية و القاهرة .

وعن إعداد منتخب مصر أكد عبد الدايم على بدء معسكر فى الصين يتخلله 4 وديات ثم معسكرا مغلقا فى هولندا ثم بلغاريا.

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وقال عبد الدايم أن وزارة الشباب و الرياضة دعمت منتخبات الطائرة ب 13 مليون جنية ، مؤكدا أن الاتحاد صرف 23 مليون جنيه على البطولات ، وأن بطولة العالم للناشئات تكلفت 12 مليون جنيه مقارنة ببطولة العالم تحت 23 سنة التى تم تنظيمها فى 2017 و تكلفت 14 مليون جنيه .

وتابع عبد الدايم قائلا أنه اتفق مع شركة تأمين للحكام والمدربين ، وأن هناك اتفاق مع وزارة الرياضة على اقامة صالة لاتحاد الطائرة .

وقال عبد الدايم أنه لا صحة لما يتردد عن تسبب اللجنة فى عدم إقامة عمومية لإجراء انتخابات ، وأنه خاطب اللجنة الأولمبية فى الموعد المحدد ، مشيرا الى أنه تم رفضها بسبب دعوة مرفوعة عن إبطال لائحة الاتحاد.