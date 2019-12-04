شكرا لقرائتكم انفراد.. عقد حمدي النقاز فى موسم الأزمة مع الزمالك وموقف "قوى" للأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينفرد "الخليج 365"، بصورة من عقد الدولى التونسى حمدي النقاز الظهير الأيمن للزمالك مع النادى الأبيض، فى موسم 2019 / 2020 وهو الموسم الجارى الذى شهد الأزمة بين اللاعب وناديه بعدما كشف النقاز عبر محاميه إنه قام بفسخ تعاقده مع الزمالك.

فيما كشف مسؤولو الزمالك إن النقاز قد حصل على مستحقاته بصورة طبيعية ويقتضى التعاقد بين النادى الأبيض ولاعبه التونسى على حصوله فى هذا الموسم على 548 ألف دولار وبعد خصم الضرائب يكون صافى عقد اللاعب التونسى 425 ألف دولار وفقا لمصدر مطلع بالقلعة البيضاء.

وكشف هذا المصدر لـ"الخليج 365" إن النقاز قد حصل 212 ألف دولار حتى اللحظة الجارية ويقتضى القسط الأول فى عقد النقاز على حصوله على 137 ألف دولار ويحق له القسط الثانى الحصول على نفس القيمة المالية فى 15 يناير المقبل وبحصوله على 212 ألف دولار وفقا للمصدر المطلع بالقلعة البيضاء يكون اللاعب قد حصل على قيمة مالية مقاربة لأول قسطين من التعاقد معه.

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وبهذا سيكون موقف الزمالك "قوى" فى قضيته مع حمدى النقاز فى حالة عدم حل الأمور بصورة ودية فى الساعات القادمة- وفقا لذلك المصدر-، وذلك بعدما جاءت القيمة المالية التى حصل عليها اللاعب بها جزء كبير من القسط المستحق له فى شهر يناير القادم.