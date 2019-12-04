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شكرا لقرائتكم انفراد.. عقد حمدي النقاز فى موسم الأزمة مع الزمالك وموقف "قوى" للأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف هذا المصدر لـ"الخليج 365" إن النقاز قد حصل 212 ألف دولار حتى اللحظة الجارية ويقتضى القسط الأول فى عقد النقاز على حصوله على 137 ألف دولار ويحق له القسط الثانى الحصول على نفس القيمة المالية فى 15 يناير المقبل وبحصوله على 212 ألف دولار وفقا للمصدر المطلع بالقلعة البيضاء يكون اللاعب قد حصل على قيمة مالية مقاربة لأول قسطين من التعاقد معه.
عقد حمدى النقاز
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