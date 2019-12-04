جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطنطا بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش الإسماعيلي وطنطا اليوم بدون تقطيع H

يستضيف الإسماعيلى نظيره طنطا فى تمام الخامسة عصراً على ستاد الاسماعيلية فى مواجهة لاتقبل القسمة على اثنين لاسيما للدراويش بعد خسارتهم فى الجولة الماضية من الاتحاد السكندرى بثلاثية دون رد فيما تعادل طنطا مع سموحة بهدفين لكل فريق.ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 2 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف فيما يحتل طنطا المركز الحادى عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى ثلاثة وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف.

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مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطنطا بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش الإسماعيلي وطنطا اليوم بدون تقطيع H

وتعد مباراة اليوم هى الظهور الاول للدراويش عقب قرار إقالة الصربى ميودراج يستيش من منصبه وإسناد المهمة لأدهم السلحدار لقيادة الفريق فنياً بشكل مؤقت فى مباراة اليوم حيث طالب السلحدار لاعبيه بمصالحة الجماهير الغاضبة من تلقى الفريق هزيمتين على التوالى دفعت بالدراويش لمراكز القاع بجدول الدوري ويبدو التشكيل المتوقع للاسماعيلى أمام طنطا مكون من : "محمد مجدي ، أحمد أيمن، باهر المحمدي، محمد مجدي، أسامة إبراهيم ، محمود دونجا، عماد حمدي وهمام طارق ، عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي وبنسون شيلونجو".

مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطنطا بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش الإسماعيلي وطنطا اليوم بدون تقطيع H

فى المقابل يفتش أيمن المزين المدير الفنى لطنطا عن تحقيق المفاجأة وخطف النقاط الثلاث من أنياب الاسماعيلى على ملعبه للتقدم فى سباق مراكز الدوري ويبدو التشكيل المتوقع لأبناء السيد البدوى أمام الدراويش مكون من : "إسلام طارق - إيهاب سمير - محمد العشرى -محمود مسعود - أحمد فوزى - أحمد الشناوى - حسام غالى - أحمد الألفى - لوالنجا - أحمد فهمى - إسلام فؤاد".