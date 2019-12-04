شكرا لقرائتكم الأهلي "يصدم" أحمد فتحي بعقد أقل من إكرامي وسليمان وعاشور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي هذا الشأن ، قال مصدر في القلعة الحمراء إن إدارة النادي حددت المبلغ الذى سيحصل عليه كل لاعب بعدما حسمت الأدارة التجديد للرباعي السابق لكن أحمد فتحي سيحصل على عقد أقل من الثلاثي السابق بما يقرب من مليون و500 ألف جنيه أو مليوني جنيه.
كان أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي قد أثارعلامات الاستفهام حوله صباح اليوم،الأربعاء، بعد تغريدة غير واضحة عبر حسابه الشخصي على تويتر ، وكتب أحمد فتحي: القرارات التى تصنعها الكرامة صح.. حتي لو وجعتك.
"تويتة" فتحي فتحت باب التهكنات حول أمكانية رحيل اللاعب حال الخلاف مع إدارة الاهلي حول المقابل المالي الذي سيحصل عليه للتجديد.
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