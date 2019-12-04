شكرا لقرائتكم الأهلي "يصدم" أحمد فتحي بعقد أقل من إكرامي وسليمان وعاشور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الاهلي تجديد عقد أحمد فتحي لاعب الفريق بنفس القيمة المالية التى سيحصل عليها الثلاثي حسام عاشور وشريف إكرامي ووليد سليمان ، واستقر مسئولو القلعة الحمراء على تجديد عقد أحمد فتحي بمقابل مالي أقل من ذلك المقابل الذى سيحصل عليه الثلاثي أكرامي وسليمان وعاشور .

وفي هذا الشأن ، قال مصدر في القلعة الحمراء إن إدارة النادي حددت المبلغ الذى سيحصل عليه كل لاعب بعدما حسمت الأدارة التجديد للرباعي السابق لكن أحمد فتحي سيحصل على عقد أقل من الثلاثي السابق بما يقرب من مليون و500 ألف جنيه أو مليوني جنيه.

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وشدد المصدر على أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة انتهى تقريباً من وضع وتحديد قيمة العقود للرباعي السابق ، موضحاً أن إدارة النادي قررت منح أكرامي وعاشور وسليمان عقد أكبر من فتحي ، مُشدداً على أن التجديد للأربعة الكبار في الفريق سيُعلن خلال الفترة القليلة المقبلة بعدما حسم النادي هذا الملف.

كان أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي قد أثارعلامات الاستفهام حوله صباح اليوم،الأربعاء، بعد تغريدة غير واضحة عبر حسابه الشخصي على تويتر ، وكتب أحمد فتحي: القرارات التى تصنعها الكرامة صح.. حتي لو وجعتك.

"تويتة" فتحي فتحت باب التهكنات حول أمكانية رحيل اللاعب حال الخلاف مع إدارة الاهلي حول المقابل المالي الذي سيحصل عليه للتجديد.