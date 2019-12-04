الزمالك ضد الشرقية .. السعيد يقود الهجوم وحازم إمام ظهير أيمن...

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الشرقية



يواجه الزمالك نظيره الشرقية في السابعة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، في مباراة تشهد الظهور الأول للفرنسي باتريس كارتيرون على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وتولى كارتيرون القيادة الفنية للزمالك خلفا للصربي ميتشو والذي تمت إقالته من منصبه على خلفية الخسارتين التي تعرض لهما فريقه من إنبي في الدوري المصري ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

واستقر الجهاز الفني للزمالك على التشكيل الأمثل للفارس الأبيض في مباراة الليلة ضد التشكيل.

تشكيل الزمالك ضد الشرقية يتكون من:



حراسة المرمى: محمد عواد

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خط الدفاع: حازم إمام، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، محمد حسن، مصطفى فتحي

خط الهجوم: محمد أوناجم، عمر السعيد