شكرا لقرائتكم زوجة هشام يكن لزوجها: "انت كذاب.. وهخلعك يعني هخلعك" .. والكابتن يرد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتابعت سحر شعراوي:"زوجي يرفض تطليقي كما يرفض منحى حقوقي الشرعية فيما يخص الجانب المادى من مؤخر ونفقة متعه عن زواج استمر 19 عاما، كما يرفض فكرة الطلاق من الأساس، مما اضطرني لرفع قضية خلع عليه ورفع ايصال الامانة ايضا لاسترداد جزء من حقي".
وأضافت زوجة يكن:"زوجي أخذ فلوسي ورفض ردها، وادعاءاته بدفع المبلغ لي ف وقت سابق دون الحصول على ايصال امانة مني، هي ادعاءات باطلة لا اساس لها من الصحة، وسوف انفذ عليه حكم الخلع مهما كانت الأمور".
واختتمت زوجة يكن حديثها بأنها تملك جميع المستندات التي تثبت صحة كلامها، وكذب ادعاءات زوجها، متسلحة باوراق تخص قضية ايصال الأمانة واخطار زوجها بالقضية ثلاثة مرات، إضافة لأمتلاكها ايصال الأمانة نفسه، وأوراق جلسات قضية الخلع وجميع المستندات الخاصة بالمسلك القانوني الذي سلكته للحصول على حريتها من زوجها، الذي تراه -حسب وصفها- يتعمد أخذ حقها, واجبارها على التنازل عن حقوقها".
هشام يكن يرد: لا تعليقوبالعودة للكابتن هشام يكن لمنحه حق الرد على زوجته، قال نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالى لنادي ايرو سبورت :" مستعد لتنفيذ حكم القضاء الخاص بدفع قيمة ايصال الأمانة، وارفض الدخول فى باقي المهاترات، ولن اعلق على طلبها للخلع، ليكون للقضاء كلمته النافذة فى هذا الأمر أيضا".
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