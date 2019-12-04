شكرا لقرائتكم زوجة هشام يكن لزوجها: "انت كذاب.. وهخلعك يعني هخلعك" .. والكابتن يرد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ردت الإعلامية سحر شعراوي، رئيس مجلس إدارة موقع الخبر، وزوجة الكابتن هشام يكن نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على التصريحات التى ادلى بها زوجها تعليقا على صدور حكم بحبسه لمدة عام بتهمة تبديد الأمانة مع دفع غرامة 10 الاف جنيه وكفالة ألف جنيه.

وكان هشام يكن قد قال إن سبب صدور هذا الحكم، هو دعوى قضائية رفعتها زوجته السابقه سحر شعراوي ضده، للحصول على 80 الف جنيه قيمة ايصال امانة كانت تملكه عليه، مدعيا انه قام بتسديد هذا المبلغ لزوجته قبل الانفصال عنها رسميا.

وقالت زوجة لاعب الزمالك السابق فى تصريحات خاصة:"هشام كذاب، لم يتم طلاقنا حتى الآن، لقد رفعت عليه دعوى خلع منذ شهور، ومر منها ثلاثة جلسات امام محكمة الأسرة بالشيخ زايد، وستكون جلسة النطق بالحكم يوم 16 ديسمبر الجاري".

وتابعت سحر شعراوي:"زوجي يرفض تطليقي كما يرفض منحى حقوقي الشرعية فيما يخص الجانب المادى من مؤخر ونفقة متعه عن زواج استمر 19 عاما، كما يرفض فكرة الطلاق من الأساس، مما اضطرني لرفع قضية خلع عليه ورفع ايصال الامانة ايضا لاسترداد جزء من حقي".

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وأضافت زوجة يكن:"زوجي أخذ فلوسي ورفض ردها، وادعاءاته بدفع المبلغ لي ف وقت سابق دون الحصول على ايصال امانة مني، هي ادعاءات باطلة لا اساس لها من الصحة، وسوف انفذ عليه حكم الخلع مهما كانت الأمور".

واختتمت زوجة يكن حديثها بأنها تملك جميع المستندات التي تثبت صحة كلامها، وكذب ادعاءات زوجها، متسلحة باوراق تخص قضية ايصال الأمانة واخطار زوجها بالقضية ثلاثة مرات، إضافة لأمتلاكها ايصال الأمانة نفسه، وأوراق جلسات قضية الخلع وجميع المستندات الخاصة بالمسلك القانوني الذي سلكته للحصول على حريتها من زوجها، الذي تراه -حسب وصفها- يتعمد أخذ حقها, واجبارها على التنازل عن حقوقها".





هشام يكن يرد: لا تعليق

وبالعودة للكابتن هشام يكن لمنحه حق الرد على زوجته، قال نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالى لنادي ايرو سبورت :" مستعد لتنفيذ حكم القضاء الخاص بدفع قيمة ايصال الأمانة، وارفض الدخول فى باقي المهاترات، ولن اعلق على طلبها للخلع، ليكون للقضاء كلمته النافذة فى هذا الأمر أيضا".