فيديو.. تاريخ مباريات الزمالك مع الشرقية قبل موقعة كأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السابعة و النصف من مساء اليوم فريق الزمالك مع نظيره الشرقية فى إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.
ويأتى ظهور الشرقية بعد غياب عامان عن المشاركة فى البطولات الرسمية ، خاصة وأن أخر مباراة للشرقية فى بطولة الدورى كان موسم 2016/2017 ، حيث هبط لدورى القسم الثانى .
وبالعودة إلى تاريخ مواجهات الفريقين ،تقابل فريق الزمالك مع نظيره فريق الشرقية في 8 مواجهات سابقة في بطولة الدوري ، فاز الأبيض في 6 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 16 هدف واستقبلت شباكه 7 أهداف.
وكانت اخر مواجهة بين الزمالك و الشرقية ، قد أقيمت فى أبريل من عام 2017 ، فى الجولة الحادية و العشرون من مسابقة الدورى ، وانتهت بفوز الشرقية بهدف دون رد أحرزه محمد عبد الحميد .
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