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وادى دجلة يكرم أبطال الجودو بحضور رئيس الاتحاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام نادى وادى دجلة برئاسة طارق راشد حفل لتكريم أبطال النادى فى مختلف الرياضات، وعددهم 1000 رياضى من ضمنهم 55 لاعب ولاعبة من أبطال الجودو الحاصلين على مراكز من الأول إلى الثالث على مستوى الجمهورية.

 

وقام  طارق راشد ومعه حسن العروسي المدير التنفيذي للرياضة فى دجلة ، بإهداء درع النادي للمهندس مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو والدكتور شريف هنوهم رئيس منطقة القاهرة للجودو، وتم ذلك فى حضور أحمد خليفة رئيس جهاز الجودو بأنديه وادى دجلة والذى أكد على أن نجاح أندية وادى دجلة يأتى وفق منظومة محترفة تدير الأندية وتسعى إلى التطوير والإبداع المستمر.

 

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يذكر أن منتخب الجودو يشارك فى بطولة الأساتذة التى تقام بالصين الأسبوع المقبل، بمشاركة الثنائى محمد على، ومحمد عبد الموجود.

 

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ابطال وادى دجلة


تكريم رئيس الاتحاد
تكريم رئيس الاتحاد

خليفة و مطيع فخر الدين
خليفة و مطيع فخر الدين

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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