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شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يكرم أبطال الجودو بحضور رئيس الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر
وقام طارق راشد ومعه حسن العروسي المدير التنفيذي للرياضة فى دجلة ، بإهداء درع النادي للمهندس مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو والدكتور شريف هنوهم رئيس منطقة القاهرة للجودو، وتم ذلك فى حضور أحمد خليفة رئيس جهاز الجودو بأنديه وادى دجلة والذى أكد على أن نجاح أندية وادى دجلة يأتى وفق منظومة محترفة تدير الأندية وتسعى إلى التطوير والإبداع المستمر.
يذكر أن منتخب الجودو يشارك فى بطولة الأساتذة التى تقام بالصين الأسبوع المقبل، بمشاركة الثنائى محمد على، ومحمد عبد الموجود.
ابطال وادى دجلة
تكريم رئيس الاتحاد
خليفة و مطيع فخر الدين
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