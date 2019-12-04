شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: الدفع بالمحكمات فى القسم الثانى أولاً والدورى لمواكبة التطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أنه سيتم الدفع بالمحكمات فى مباريات الدورى للقسم الثانى بشكل تدريجى، ومن ثم التواجد فى الدورى الممتاز من أجل منحهم الثقة خلال الفترة المقبلة.

وتابع الغندور، لـ"الخليج 365"، هناك 6 محكمات دوليات 2 ساحة و4 مساعدين وسيتم الدفع بهم تدريجيا فى المباريات المقبلة بدورى المظاليم ثم الدورى الممتاز، لمواكبة التطور الذى يحدث فى الكرة الأفريقية والأوروبية والاتجاه للاعتماد على محكمات فى معظم الدوريات والبطولات.

وأضاف الغندور من الممكن أن يطلب الاتحاد الأفريقى الاستعانة بمحكمات مصريات فى مباريات الأندية أو المنتخبات للرجال، وهو ما دفعنا لتجهيزهم من الآن ومنحهم فرصة التواجد فى إدارة مباريات الرجال.

وشهدت مباراة إف سى مصر أمام الجونة فى دور الـ32 بكأس مصر تواجد الحكمة نورا سمير حكما رابعال ضمن طاقم تحكيم المباراة الذى ضم جلال أحمد وهانى خيرى وعربى أحمد.