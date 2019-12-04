شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يصل السعودية لخوض وديتين.. وأزمة بسبب الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، منتخب مصر لكرة الصالات إلى السعودية لخوض وديتين يومى 6 و7 ديسمبر الجارى أمام منتخب السعودية، فى إطار استعدادات الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب فى الفترة من 28 يناير إلى 8 فبراير المقبل.

وأكد نادر رشاد المدرب العام لمنتخب مصر لكرة الصالات أن الفريق سيخوض وديتين أمام منتخب السعودية، مؤكداً أن قائمة الفراعنة تشهد غيابات بالجملة بين اللاعبين الكبار سواء للتواجد مع أنديتهم أو الإصابة، على رأسهم المعتز بالله سامى وعبده الأشول ومصطفى عيد وعصام علاء ومحمد منصور ويوسف محسن وبلال السيد ومحمد أحمد السيد حمو.