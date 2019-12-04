شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقود مران الزمالك غدا وتقديمه للإعلام الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إقامة مؤتمر صحفى داخل النادى يوم الأحد المقبل للإعلان عن التعاقد مع الفرنسى كارتيرون لتدريب الفريق خلفا للصربى ميتشو الذى تمت إقالته مؤخرا بسبب سوء النتائج.

وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك التعاقد رسميا مع كارتيرون من خلال مؤتمر صحفى يقام الأحد المقبل داخل مقر النادى فى ميت عقبة، بحضور مرتضى منصور رئيس النادى وأمير مرتضى المشرف على الفريق، وكارتيرون وأعضاء الجهاز الفنى الجديد للزمالك وهم سامى الشيشينى و أمير عبد العزيز مدربان مساعدان وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.

وقال مرتضى منصور، فى تصريحات للموقع الرسمى، إن ميتشو سيقوم بزيارة النادى غدا الخميس على أن يقود المران نفس اليوم، استعدادا لمباراة أول أغسطس بطل أنجولا فى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.