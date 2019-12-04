سوبر كورة.. شوقى غريب ينهى الجدل حول انضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى حالة الجدل حول مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى مع الفراعنة فى أولمبياد طوكيو 2020. وتوج المنتخب الأولمبى ببطولة أفريقيا تحت 23 عاما بعد الفوز على كوت ديفوار فى المباراة النهائية والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020. لمعرفة ماذا قال شوقى غريب عن انضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبى فى طوكيو ومشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة.. من هنا

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