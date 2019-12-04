شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: أمير مرتضى يواجه ضغوطا أسرية للرحيل عن الفريق وأنا أمنعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن هناك ضغوطا أسرية على أمير مرتضى المشرف على الكرة بالفريق، لإقناعه بالرحيل عن مهمته، بسبب التجاوزات التى تطوله من الجماهير وبعض المغرضين داخل وخارج النادى.

وقال مرتضى منصور، فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى الزمالك، إن زوجة أمير وأبناءه ووالدته وشقيقته يمارسون ضغوطا مكثفة لكى يرحل عن الزمالك بسبب التجاوزات والإهانت ضده، وأن أمير نفسه يرغب فى الرحيل عن الفريق، لكنى أمنعه.

ووجه رئيس الزمالك حديثه لأمير قائلا: أنا مقاتل حبا فى نادى الزمالك وأنت وأحمد أولادى لابد أن تكونوا مقاتلين لرفع اسم الزمالك عاليا، مختتما تصريحاته بأنه يمنع أمير من الاستقالة من منصبه فى ظل حالة الحب التى يتمتع بها أمير داخل الفريق من اللاعبين والجهاز الفنى.