شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على برنامج تأهيل على معلول من إصابة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع على معلول ظهير أيسر فريق الأهلى لفحص طبى قبل انطلاق المران الجماعى للفريق الذى أقيم صباح اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة .

وحرص خالد محمود طبيب الفريق على الاطمئنان على حالة اللاعب الذى يؤدى برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بشد فى العضلة الضامة، أثناء مشاركته فى مباراة النجم الساحلى فى دورى أبطال أفريقيا .

واستأنف معلول برنامجه العلاجى والتأهيلى فى الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل، وتجهيز اللاعب للعودة للملاعب بعد أسبوع.

ويستعد الأهلى لمواجهة الهلال السودانى مساء الجمعة المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.