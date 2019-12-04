شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد رمضان صبحى ومحمد هانى قبل مواجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم رمضان صبحى ومحمد هانى لاعبا الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم الأربعاء، وشارك الثنائى فى جميع فقرات المران الجماعى للفريق .

وكان رمضان صبحى قد غاب عن مباراة بنى سويف أمس فى كأس مصر، التى فاز فيها الأحمر بثلاثة أهداف لهدف ضمن مجموعة اللاعبين الذين حصلوا على راحة بعد مشاركتهم فى مباراة النجم الساحلى فى تونس، بينما كان محمد هانى يشكو من إجهاد بسيط عقب نفس المباراة .

وبدأ الأهلى، صباح اليوم، الاستعداد لمواجهة الهلال السودانى مساء الجمعة المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث يحتل الأهلى المركز الأخير فى مجموعته بعد الهزيمة أمام النجم الساحلى بهدف دون رد.