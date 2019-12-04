شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن المستحقات المجمدة بسموحة بعد الفوز على الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حسام حسن المدير الفنى لـ سموحة الإفراج عن المستحقات المالية للاعبى فريقه بعد الفوز الذى تحقق على فريق الطلائع بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما أول أمس الاثنين فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة للدورى.

رفع الفريق السكندرى رصيده إلى 9 نقاط فى المركز السابع للدورى وبفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد السكندرى صاحب المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

كان حسام حسن قد أوقف مستحقات اللاعبين المادية بعد التعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما فى اللقاء الماضى أمام طنطا، بعدما كان الفريق متقدما بهدفين نظيفين فى الربع ساعة الأولى من اللقاء.

وقد طالب حسام حسن من الجهاز الإدارى للفريق بالإفراج عن مستحقات الفريق بعد استعادة الانتصارات على حساب طلائع الجيش، وهو ما أثلج صدر المدير الفنى خاصة أن الفريق يعانى من كثرة الغيابات على رأسهم العقل المفكر ناصر ماهر وفوزى الحناوى ورجب نبيل.