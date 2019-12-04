شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ونجم أهلي جدة يتصدران المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019 والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 ديسمبر 2019 نشر الإتحاد الأفريقي اليوم، بصفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، القائمة النهائية المكونة من عشرة لاعبين، لإختيار أفضل لاعب في أفريقيا.

وجاءت القائمة النهائية على النحو التالي. 1- أوديون إيجالو - نيجيريا - شنغهاي شينوا الصيني 2- رياض محرز - الجزائر - مانشستر سيتي 3- يوسف البلايلي - الجزائر - أهلي جدة 4- ساديو ماني - السنغال - ليفربول Advertisements 5- إسماعيل بن ناصر - الجزائر - ميلان. 6- محمد صلاح - مصر - ليفربول 7- أندريه أونانا - الكاميرون - أياكس 8- حكيم زياش - المغرب - أياكس 9- بيير إيمريك أوباميانج - الجابون - أرسنال 10- خاليدو كوليبالي - السنغال - نابولي. وذهب جائزة العام الماضي 2018 للنجم المصري محمد صلاح. جدير بالذكر أن حفل إختيار الجائزة سيتم في مصر بمدينة الغردقة يوم 7 يناير عام 2020.

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