شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس» يحضر في القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي لأهلي جدة السعودي، ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2019. وجاء ترشيح «جروس» بعد قيادته للقلعة البيضاء للعودة إلى منصات التتويج الأفريقية بعد غياب طويل بحصوله على كأس الكونفدرالية. وجاءت القائمة كالآتي: Advertisements أليو سيسيه (منتخب السنغال) كريستيان جروس (الزمالك) جمال بلماضي (منتخب الجزائر) معين شعباني (الترجي التونسي) نيكولا دوبويه (منتخب مدغشقر)

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