شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يزاحم أنيس البدري في القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي داخل القارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل القارة، وشهدت تواجدًا مصريًا وحيدًا ممثلًا في لاعب الزمالك طارق حامد.

وجاء التمثيل التونسي الأبرز، بحضور نجوم الترجي المتوجين بدوري أبطال أفريقيا، أنيس البدري وطه الخنيسي ويوسف بلايلي، الذي انتقل إلى أهلي جدة السعودي.

كما وقع الاختيار على لاعبين ممن شاركوا في بطولة الكونفدرالية وهما التوجولي كودجو فوه دو لابا، لاعب نهضة بركان الذي انتقل إلى العين الإماراتي، بالإضافة إلى نجم وسط الزمالك طارق حامد.

وجاءت القائمة كالآتي:

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أنيس البدري (تونس - الترجي)

كودجو فو دوه لابا (توجو -نهضة بركان/العين الإماراتي)

طه الخنيسي (تونس - الترجي)

طارق حامد (مصر - الزمالك)

يوسف بلايلي (تونس - الترجي/أهلي جدة)