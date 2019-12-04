شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يخصص فقرة لـ«الكرات العرضية» خلال مران الأهلي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، فقرة خاصة للكرات العرضية وكيفية التعامل معها وتكتيكاتها خلال مران الفريق، اليوم الأربعاء، بمشاركة جميع اللاعبين.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي أن «فايلر» قاد فقرات تدريبية متنوعة خلال المران الصباحي للفريق، فيما أنهاه بتقسيمة قوية شهدت عدد من الجمل التكتيكية بين المهاجمين.

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وتخلل التمرين فقرة خاصة للكرات العرضية تم خلالها التدرب على عدد من الجمل الفنية والتكتيكية مع لاعبي الوسط والمدافعين.

ويستضيف المارد الأحمر نظيره الهلال السوداني، مساء الجمعة، على ملعب السلام في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي لتعويض هزيمته في الجولة الأولى بهدف للاشئ على ملعب رادس أمام النجم الساحلي التونسي، فيما يأمل الهلال في تأكيد صدارته للمجموعة وتحقيق فوزًا جديدًا بعد انتصاره على بلاتينيوم ستارز بهدفين لهدف بالجولة الأولى.

وعلى جانب آخر، خاض اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة أمس أمام بني سويف في إطار دور الـ 32 لكأس مصر تدريبات استشفائية وبدنية على هامش المران الصباحي، إذ قاموا بالركض حول الملعب بالإضافة إلى بعض التدريبات البدنية في صالة الجيم، تحت إشراف توماس بينيكل، مدرب الأحمال.