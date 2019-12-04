شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء الراحة.. «رمضان» و«هاني» ينتظمان في تدريب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم الثنائي رمضان صبحي ومحمد هاني، لاعبا النادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، صباح اليوم الأربعاء، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصلا عليها وأبعدتهما عن المشاركة في مباراة بني سويف، أمس، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وشارك الثنائي في جميع الفقرات التدريبية بالمران الجماعي للفريق، حسب الموقع الرسمي للنادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا، والتي يتصدرها الهلال برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن النجم الساحلي، فيما يحتل الأهلي المركز الأخير عقب هزيمته في تونس بهدف نظيف.