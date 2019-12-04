شكرا لقرائتكم خبر عن «معلول» يخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، للفحص الطبي، صباح اليوم الأربعاء، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

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وحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، حرص خالد محمود، طبيب الفريق، على الاطمئنان على حالة اللاعب، الذي يؤدي برنامجًا تأهيليًا عقب إصابته بشد في العضلة الضامة خلال مباراة النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا .

واستأنف «معلول» برنامجه العلاجي والتأهيلي في صالة الجيم بمتابعة أخصائي التأهيل بالقلعة الحمراء، طارق عبد العزيز.

ويواجه النادي الأهلي نظيره الهلال السوداني، الجمعة القادم، على ستاد السلام، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.