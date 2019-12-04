محمد صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا 2019

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم، القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي في عام 2019، والتي يوجود فيها المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.



محمد صلاح ضمن القائمة القصيرة لـ"كاف" لجائزة أفضل لاعب في العام، وطارق حامد ضمن القائمة القصيرة للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية، وكريستيان جروس ضمن القائمة القصيرة لأفضل مدرب.

المرشحون لجائزة لاعب العام في القائمة النهائية: "أونانا، زياش، بن ناصر، كاليدو كوليبالي، صلاح، إيجالو، أوباميانج، محرز، ماني، البلايلي".