شكرا لقرائتكم رمضان صبحي ومحمد هاني ينتظمان فى تدريبات الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم رمضان صبحي ومحمد هاني لاعبا الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم الأربعاء وشارك الثنائي في جميع فقرات المران الجماعي للفريق .

وكان رمضان صبحي قد غاب عن مباراة بني سويف أمس في كاس مصر والتى فاز فيها الأحمر بثلاثة أهداف لهدف ضمن مجموعة اللاعبين الذين حصلوا علي راحة بعد مشاركتهم في مباراة النجم الساحلي في تونس، بينما كان محمد هاني يشكو من إجهاد بسيط عقب نفس المباراة .

وبدأ الاهلي صباح اليوم الإستعداد لمواجهة الهلال السوداني مساء الجمعة المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، حيث يحتل الأهلي المركز الأخير فى مجموعته بعد الهزيمة أمام النجم الساحلي بهدف دون رد.