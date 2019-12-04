شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن تفاصيل عقد كارتيرون في مؤتمر صحفى الأحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك إقامة مؤتمرا صحفيا بمقر النادي يوم الأحد المقبل للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق الأبيض ، خلفا للصربي ميتشو الذي تمت اقالته مؤخرا بسبب سوء النتائج.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك التعاقد رسميا مع كارتيرون من خلال مؤتمر صحفي يقام الأحد المقبل داخل مقر النادي في ميت عقبة، بحضور مرتضي منصور رئيس النادي وأمير مرتضي المشرف علي الفريق، وكارتيرون وأعضاء الجهاز الفني الجديد للزمالك وهم سامي الشيشيني و أمير عبد العزيز مدربان مساعدان وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمي.

وقال مرتضي منصور في تصريحات للموقع الرسمي أن ميتشو سيقوم بزيارة النادي غدا الخميس علي أن يقود المران نفس اليوم ، استعدادا لمباراة أول أغسطس بطل أنجولا في دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.