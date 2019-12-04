شكرا لقرائتكم كارتيرون : أتمني رؤية ومساندة جمهور الزمالك في مواجهة أول أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال كارتيرون في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، انه يشكر الجمهور علي مساندته للفريق والترحيب به، ووعدهم بتحقيق الفوز والبطولات في الفترات المقبلة، مختتما تصريحاته بأنه يتمني رؤية جماهير الزمالك في ملعب مباراة أول أغسطس الانجولي لمؤازرة الفريق في مباراة السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري ابطال افريقيا.
كان الموقع الرسمي للزمالك قد نشر فيديو للاجتماع الذي عقده مرتضي منصور رئيس النادي مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق، والذي تولي المهمة عقب اقالة الصربي ميتشو المدير الفني السابق للزمالك.
واستعرض مرتضي منصور إنجازات كارتيرون مع الفرق السابقة ، الأهلي ووادي دجلة والرجاء المغربي، مضيفا ان إدارة النادي استقرت علي التعاقد مع كارتيرون دون التفكير في أسماء أخرى مثلما تردد في وسائل الاعلام.
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