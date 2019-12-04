شكرا لقرائتكم فايلر وحسام عاشور يحضران مؤتمر مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتحدث فايلر وعاشور خلال المؤتمر الصحفي عن المباراة ، ويردان على الاستفسارات الفنية وأسئلة الصحفيين والإعلاميين المتعلقة بها ، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
كما يحضر صلاح آدم المدير الفني لفريق الهلال السوداني وكابتن الفريق غدا الخميس، المؤتمر الصحفي المقرر عقده فى استاد السلام الساعة الثامنة والنصف للحديث عن المباراة ذاتها وسيتم السماح لوسائل الإعلام بتصوير ربع ساعة من المران الأخير المقرر إقامته في التاسعة من مساء نفس اليوم.
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