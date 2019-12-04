شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع مع سيد عبد الحفيظ على هامش مران الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
على صعيد متصل ، أكتفى لاعبو الفريق الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة بني سويف أمس بكأس مصر التى فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدف بأداء جانب من التدريبات البدنية والاستشفائية على هامش المران الصباحي للفريق اليوم الأربعاء.
وقام اللاعبون الذين شاركوا في مباراة بني سويف أمس بأداء تدريبات الجري حول الملعب، بالإضافة إلى فقرات بدنية في الجيم تحت إشراف توماس بينيكل مدرب الأحمال .
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