شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع مع سيد عبد الحفيظ على هامش مران الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول للأهلي جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على هامش المران الصباحي للفريق ، وحرص السويسري رينيه فايلر على الاجتماع بمدير الكرة لمناقشة بعض الأمور التنسيقية والإدارية الخاصة بمباراة الهلال السوداني المقبلة .

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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على صعيد متصل ، أكتفى لاعبو الفريق الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة بني سويف أمس بكأس مصر التى فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدف بأداء جانب من التدريبات البدنية والاستشفائية على هامش المران الصباحي للفريق اليوم الأربعاء.

وقام اللاعبون الذين شاركوا في مباراة بني سويف أمس بأداء تدريبات الجري حول الملعب، بالإضافة إلى فقرات بدنية في الجيم تحت إشراف توماس بينيكل مدرب الأحمال .