شكرا لقرائتكم ميتشو يغادر القاهرة الجمعة عقب إنهاء متعلقاته في مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال حبشي في تصريح لـ" الخليج 365 " : ميتشو يغادر القاهرة خلال 48 ساعة بحد أقصي بعد غد ، عقب إنهاء كافة متعلقاته وبعض الأمور الشخصية في مصر حيث ينتظر توقيع المخالصة المالية مع الزمالك والحصول على قيمة الشرط الجزائي ثم مغادرة القاهرة ، مضيفا أن المدير الفني الصربي يدرس حاليا بعض العروض التي تلقاها مؤخرا من داخل وخارج مصر للاستقرار علي الأنسب منها.
كان الزمالك قرر إقالة الصربى ميتشو من منصب المدير الفنى بعد الخسارة من إنبى فى الدورى ثم الخسارة بثلاثية نظيفة من مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا، وقررت الإدارة البيضاء تعيين الفرنسى باتريس كارتيرون بدلاً منه.
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