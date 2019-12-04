شكرا لقرائتكم حسام حسن يفرج عن "المستحقات المجمدة" بسموحة بعد الفوز على الطلائع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر حسام حسن المدير الفنى لـ سموحة الإفراج عن المستحقات المالية للاعبى فريقه بعد الفوز الذى تحقق على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما أول أمس الإثنين فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة للدورى .

رفع الفريق السكندرى رصيده إلى 9 نقاط فى المركز السابع للدورى وبفارق نقطة وحيدة عن الإتحاد السكندرى صاحب المركز الرابع برصيد 10 نقاط .

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كان حسام حسن قد اوقف مستحقات اللاعبين المادية بعد التعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما فى اللقاء الماضى أمام طنطا بعدما كان الفريق متقدما بهدفين نظيفين فى الربع ساعة الأولى من اللقاء .

وقد طالب حسام حسن من الجهاز الإدارى للفريق بالإفراج عن مستحقات الفريق بعد استعادة الإنتصارات على حساب طلائع الجيش وهو ما أثلج صدر المدير الفنى خاصة وأن الفريق يعانى من كثرة الغيابات على رأسهم العقل المفكر ناصر ماهر وفوزى الحناوى ورجب نبيل .