شكرا لقرائتكم حسام حسن يفرج عن "المستحقات المجمدة" بسموحة بعد الفوز على الطلائع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
رفع الفريق السكندرى رصيده إلى 9 نقاط فى المركز السابع للدورى وبفارق نقطة وحيدة عن الإتحاد السكندرى صاحب المركز الرابع برصيد 10 نقاط .
كان حسام حسن قد اوقف مستحقات اللاعبين المادية بعد التعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما فى اللقاء الماضى أمام طنطا بعدما كان الفريق متقدما بهدفين نظيفين فى الربع ساعة الأولى من اللقاء .
وقد طالب حسام حسن من الجهاز الإدارى للفريق بالإفراج عن مستحقات الفريق بعد استعادة الإنتصارات على حساب طلائع الجيش وهو ما أثلج صدر المدير الفنى خاصة وأن الفريق يعانى من كثرة الغيابات على رأسهم العقل المفكر ناصر ماهر وفوزى الحناوى ورجب نبيل .
كانت هذه تفاصيل خبر حسام حسن يفرج عن "المستحقات المجمدة" بسموحة بعد الفوز على الطلائع... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.