شكرا لقرائتكم جمال الغندور : الدفع بالمحكمات فى القسم الثاني أولاً والدوري لمواكبة التطور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف الغندور من الممكن أن يطلب الاتحاد الأفريقي الإستعانة بمحكمات مصريات فى مباريات الأندية أو المنتخبات للرجال وهو ما دفعنا لتجهيزهم من الآن و منحهم فرصة التواجد فى إدارة مباريات الرجال.
شهدت مباراة اف سي مصر أمام الجونة في دور الـ32 بكاس مصر تواجد الحكمة نورا سمير ضمن طاقم تحكيم المباراة الذي ضم جلال أحمد وهاني خيري وعربي أحمد، ونورا سمير حكما رابعا.
كانت هذه تفاصيل خبر جمال الغندور : الدفع بالمحكمات فى القسم الثاني أولاً والدوري لمواكبة التطور... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.