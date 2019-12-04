شكرا لقرائتكم جمال الغندور : الدفع بالمحكمات فى القسم الثاني أولاً والدوري لمواكبة التطور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أنه سيتم الدفع بالمحكمات فى مباريات الدوري للقسم الثاني بشكل تدريجي ، ومن ثم التواجد فى الدوري الممتاز من أجل منحهم الثقة خلال الفترة المقبلة.

تابع الغندور لـ " الخليج 365 " هناك 6 محكمات دوليين 2 ساحة و 4 مساعدين وسيتم الدفع بهم تدريجيا فى المباريات المقبلة بدوري المظاليم ثم الدوري الممتاز ، لمواكبة التطور الذى يحدث فى الكرة الأفريقية و الاوروبية والاتجاه للاعتماد على محكمات فى معظم الدوريات و البطولات.

Advertisements

أضاف الغندور من الممكن أن يطلب الاتحاد الأفريقي الإستعانة بمحكمات مصريات فى مباريات الأندية أو المنتخبات للرجال وهو ما دفعنا لتجهيزهم من الآن و منحهم فرصة التواجد فى إدارة مباريات الرجال.

شهدت مباراة اف سي مصر أمام الجونة في دور الـ32 بكاس مصر تواجد الحكمة نورا سمير ضمن طاقم تحكيم المباراة الذي ضم جلال أحمد وهاني خيري وعربي أحمد، ونورا سمير حكما رابعا.