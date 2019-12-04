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جمال الغندور : الدفع بالمحكمات فى القسم الثاني أولاً والدوري لمواكبة التطور...

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جدة - عمرو شويل كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أنه سيتم الدفع بالمحكمات فى مباريات الدوري للقسم الثاني بشكل تدريجي ، ومن ثم التواجد فى الدوري الممتاز من أجل منحهم الثقة خلال الفترة المقبلة.

 

تابع الغندور لـ " الخليج 365 " هناك 6 محكمات دوليين 2 ساحة و 4 مساعدين وسيتم الدفع بهم تدريجيا فى المباريات المقبلة بدوري المظاليم ثم الدوري الممتاز ، لمواكبة التطور الذى يحدث فى الكرة الأفريقية و الاوروبية والاتجاه للاعتماد على محكمات فى معظم الدوريات و البطولات.

 

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أضاف الغندور من الممكن أن يطلب الاتحاد الأفريقي الإستعانة بمحكمات مصريات فى مباريات الأندية أو المنتخبات للرجال وهو ما دفعنا لتجهيزهم من الآن و منحهم فرصة التواجد فى إدارة مباريات الرجال.

 

شهدت مباراة اف سي مصر أمام الجونة في دور الـ32 بكاس مصر تواجد الحكمة نورا سمير ضمن طاقم تحكيم المباراة الذي ضم جلال أحمد وهاني خيري وعربي أحمد، ونورا سمير حكما رابعا.

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