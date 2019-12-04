شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : أمير مرتضي طلب الرحيل عن منصبه ولكنني أمنعه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، أن هناك ضغوط أسرية تمارس على نجله أمير مرتضي المشرف علي الكرة بالفريق الأبيض ، لاقناعه بالرحيل عن مهمته، بسبب كمية التجاوزات التي تطوله من الجماهير البيضاء وبعض المغرضين داخل وخارج النادي.

وقال مرتضي منصور في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك ، ان زوجة امير وابناءه ووالدته وشقيقته يمارسون ضغوطة مكثفة لكي يرحل عن الزمالك بسبب التجاوزات والاهانت ضده، وان أمير نفسه يرغب في الرحيل عن الفريق، ولكنه – أي مرتضي منصور – يمنعه.

ووجه رئيس الزمالك حديثه لأمير قائلا : انا مقاتل حبا في نادي الزمالك وانت وأحمد اولادي لابد ان تكونوا مقاتلين لرفع اسم الزمالك عاليا، مختتما تصريحاته بأنه يمنع امير من الاستقالة من منصبه في ظل حالة الحب التي يتمتع بها امير داخل الفريق من اللاعبين والجهاز الفني.