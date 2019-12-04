شكرا لقرائتكم الراحل محمود صوفي.. ضحية التجنيس "المؤقت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان الراحل محمود صوفي أحد أهم اللاعبين في تاريخ منتخب قطر وساهم بإنجازاته في التسعينات الميلادية، إلا أن السلطات القطرية طلبت منه مغادرة البلاد إلى موطنه الأصلي.
ولمع نجم الراحل في أواخر الثمانينات الميلادية، وفي عام 1992 قاد قطر إلى تحقيق بطولة الخليج للمرة الأولى، وشارك مع المنتخب في أولمبياد برشلونة خلال العام ذاته، وأحرز هدفاً في شباك كولومبيا.
وبعدما أفنى صوفي عمره في خدمة المنتخب القطري ومختلف الأندية، طلبت منه السلطات مغادرة البلاد والعودة إلى موطنه الأصلي مقديشو عاصمة الصومال.
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