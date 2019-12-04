سيتي يكتسح بيرنلي ويستعيد توازنه

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جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد فريق مانشستر سيتي وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه بيرنلي 4 - 1 الثلاثاء في المرحلة الخامسة عشرة. وعلى ملعب تيرف مور، سجل المهاجم البرازيلي الدولي غابريل جيسوس الهدفين الأول والثاني لمانشستر سيتي في الدقيقتين 24 و50 وتكفل الإسباني رودري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 68. وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة سجل الجزائري الدولي رياض محرز الهدف الرابع لسيتي ولكن بعدها بدقيقتين أحرز روبي برادي الهدف الوحيد لبيرنلي. ورفع الفوز رصيد سيتي إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط خلف ليفربول المتصدر وبفارق الأهداف عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث بينما توقف رصيد بيرنلي عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.

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