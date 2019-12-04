شكرا لقرائتكم هتافات عدائية ضد غريزمان تهدد أتلتيكو مدريد بالعقوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يواجه نادي أتلتيكو مدريد إمكانية التعرض لعقوبة من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد الهتافات العدائية ضد الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة الحالي وأتلتيكو سابقا، خلال مباراة الفريقين يوم الأحد والتي انتهت بفوز النادي الكاتالوني بهدف دون رد.

وأوضح اتحاد الكرة الإسباني في بيان له أنه يتم فحص تقرير حكم المباراة وخاصة فيما يتعلق باستهداف غريزمان عدة مرات بهتافات عدائية من قبل جماهير أتلتيكو الذين هتفوا "الموت لغريزمان".

وأعلن برشلونة في يوليو الماضي عن ضم غريزمان بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي الذي يتضمنه عقد اللاعب مع نادي أتلتيكو مدريد والبالغ 120 مليون يورو.

Advertisements

ووقع أنطوان على عقد مع برشلونة لمدة خمسة مواسم، حتى 30 يونيو 2024، مع وجود شرط جزائي يبلغ 800 مليون يورو.

وتأخر انضمام غريزمان لبرشلونة موسما كاملا بناء على رغبة اللاعب الذي أتيحت له العام الماضي فرصة الانضمام للنادي الكتالوني، ولكنه قرر البقاء مع أتلتيكو مدريد، بعدما قام الأخير بتحسين شروط تعاقده وخفض الشرط الجزائي المدرج في عقده إلى 120 مليون يورو.

وبدأ غريزمان مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم بين صفوف نادي ماكون الفرنسي، قبل أن ينتقل في 2005 إلى ريال سوسيداد الإسباني حيث ترعرع كلاعب يافع ضمن قطاع الناشئين لهذا النادي حتى وصل إلى الفريق الأول في 2009 ولعب معه في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ولعب غريزمان بقميص ريال سوسيداد 202 مباراة وسجل 52 هدفا، وكان يشغل مركز الجناح الأيسر، لينتقل بعد ذلك إلى أتلتيكو مدريد في عام 2014.