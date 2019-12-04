شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات جذرية فى تشكيلة سموحة أمام العبور بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر حسام حسن المدير الفنى لسموحة لاعبيه من الاستهتار بلقاء العبور بكأس مصر، المقرر إقامته بعد غد الجمعة فى دور الـ32 لكأس مصر، والتى تقضى بخروج المغلوب من البطولة.

وطالب حسام حسن لاعبيه بخوض اللقاء بكل قوة خوفا من مفاجآت الكأس التى لا تعترف بأسماء الفرق، فى الوقت الذى قرر فيه العميد الاستعانة ببعض لاعبى الدكة لتخفيف ضغط المباريات على اللاعبين الذين خاضوا مباراتين فى أسبوع، بالإضافة لضغط المباريات خلال الفترة المقبلة وحاجة الفريق للاعبيه.

ومن المقرر أن يستعين حسام حسن بعمر صلاح فى مركز حراسة المرمى بدلا من الهانى سليمان الذى شارك مع الفريق فى كل المباريات بالدورى، كما سيعود أحمد حسن مكى لقيادة هجوم الفريق فى ظل اعتماد المدير الفنى على الكاميرونى لوانجا وحسام حسن، بالإضافة لتجربة الليبى محمد الترهونى وإسلام الفأر فى منطقة الوسط فى ظل حاجة العميد لتجهيز لاعبى الدكة تحسبا لأى أمر جديد خلال المباريات المقبلة.