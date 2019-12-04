شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد فى القائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب داخل أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل لاعب بمسابقات الأندية داخل قارة أفريقيا بعد تقليص عدد المرشحين من 20 لاعبًا إلى 5 فقط.

وتواجد طارق حامد نجم المنتخب الوطنى ونادى الزمالك بالقائمة النهائية بجانب الثنائى التونسى أنيس البدرى وطه ياسين الخنيسى والجزائرى يوسف بلايلى بالإضافة إلى التوجولى لابا كودجو.

وكانت القائمة الأولية تضمنت 5 نجوم بالدورى المصرى، وهم طارق حامد ومحمود علاء وفرجانى ساسى من الزمالك وعلى معلول مدافع الأهلى والأوغندى إبمانويل أوكوى لاعب الاتحاد السكندرى.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز فى حفل توزيع جوائز الكاف يوم 7 يناير المقبل بالغردقة.