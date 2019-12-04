شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد × دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى فى الدور الأول بالدورى آخرها الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الأهلى فى الدور الأول بالدورى الممتاز.. وجاءت مباريات الأهلي كالتالى: - الأربعاء 11 ديسمبر 2019 وادي دجلة مع الأهلي على استاد السلام الساعة 7.30 مساء. – الأحد 15 ديسمبر 2019 الأهلي وحرس الحدود على استاد القاهرة الساعة 7.30 مساء. –الخميس 19 ديسمبر 2019 الإسماعيلي والأهلي على استاد حرس الحدود الساعة 7.30 مساء. الاثنين 23 ديسمبر 2019 الأهلي والاتحاد السكندري على استاد القاهرة الساعة 7.30 مساء. - الأربعاء الأول من يناير 2020 مصر المقاصة مع الأهلي على استاد السلام الساعة 7.30 مساء. -الأحد 5 يناير 2020 الأهلي وإف سي مصر على استاد القاهرة الساعة 7.30 مساء. Advertisements -الثلاثاء 14 يناير2020 الأهلي مع طنطا على استاد القاهرة الساعة 7.30 مساء. -الأحد 19 يناير 2020 المقاولون العرب مع الأهلي على استاد السلام الساعة 7.30 مساء. -الاثنين 27 يناير2020 الأهلي وانبي على ستاد القاهرة الساعة 7.30 مساء. -الخميس 6 فبراير 2020 بيراميدز مع الأهلي على استاد الدفاع الجوي الساعة 7.30 مساء. -الاثنين 10 فبراير2020 الأهلي مع طلائع الجيش على ستاد القاهرة الساعة 7.30 مساء. -الجمعة 14 فبراير 2020 الأهلي والمصري على استاد حرس الحدود 7.30 مساء. - الأربعاء 19 فبراير 2020 الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الساعة 7.30 مساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد × دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى فى الدور الأول بالدورى آخرها الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.