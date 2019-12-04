شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: أتمنى رؤية جمهور الزمالك فى مواجهة أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك أنه سعيد بتواجده فى الزمالك، وأنه يتولى قيادة فريق كبير فى أفريقيا.

وقال كارتيرون، فى تصريحات للموقع الرسمى لنادي الزمالك، أنه يشكر الجمهور على مساندته للفريق والترحيب به، ووعدهم بتحقيق الفوز والبطولات فى الفترات المقبلة، مختتما تصريحاته بأنه يتمنى رؤية جماهير الزمالك فى ملعب مباراة أول أغسطس الأنجولى لمؤازرة الفريق فى مباراة السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية لدورى أبطال أفريقيا.

كان الموقع الرسمى للزمالك قد نشر فيديو للاجتماع الذى عقده مرتضى منصور رئيس النادى مع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى الجديد للفريق، والذى تولى المهمة عقب إقالة الصربى ميتشو المدير الفنى السابق للزمالك.

واستعرض مرتضى منصور إنجازات كارتيرون مع الفرق السابقة الأهلى ووادى دجلة والرجاء المغربى، مضيفا أن إدارة النادى استقرت على التعاقد مع كارتيرون دون التفكير فى أسماء أخرى مثلما تردد فى وسائل الإعلام.