شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينشر تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لنادى الزمالك فيديو للاجتماع الذى عقده مرتضى منصور رئيس النادى مع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى الجديد للفريق، الذى تولى المهمة عقب إقالة الصربى ميتشو المدير الفنى السابق للزمالك.

واستعرض مرتضى منصور إنجازات كارتيرون مع الفرق السابقة الأهلى ووادى دجلة والرجاء المغربى، مضيفا أن إدارة النادى استقرت على التعاقد مع كارتيرون دون التفكير فى أسماء أخرى مثلما تردد فى وسائل الإعلام.

ووصل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الجديد لنادى الزمالك إلى القاهرة أمس، وعقد جلسات مع إدارة النادى، تم خلالها إنهاء تفاصيل التعاقد.