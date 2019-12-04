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22 لاعبًا بمعسكر المصرى بالسويس استعدادًا لمباراة قنا بكأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للصرى البورسعيدى قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق للفريق، الذى يبدأ عصر اليوم بالسويس استعدادًا لمباراته بدور الـ32 من بطولة كأس مصر، التى تجمعه بنظيره فريق قنا، فى الخامسة مساء غد الخميس على استاد الجيش بالسويس.

 

وتضم القائمة 22 لاعباً على النحو التالي :

حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته.

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خط الدفاع : أحمد شوشة ، كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، عمر كمال ، محمود حمد ، بهاء مجدي.

خط الوسط: عمرو موسى ، فريد شوقي ، مفتاح طقطق ، حسن علي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ، اسلام عطية ، أحمد عادل ، أيمن ندا.

خط الهجوم : حسين رجب ، أحمد ياسر ، محمود وادي ، أوستين أموتو.

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